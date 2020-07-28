Минпромторг внес в кабмин проект стратегии развития торговли до 2025 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минпромторг внес в правительство РФ проект стратегии развития торговли до 2025 года. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В стратегии развития торговли, которую мы разработали и внесли сейчас в правительство Российской Федерации основной уклон сделан на развитие сектора многоформатной торговли", - сказал он.

Евтухов отметил, что речь идет как о стрит-ретейле, так и о ярмарках и рынках. "У нас сейчас готов для внесения в Государственную Думу проект закона по развитию этих важнейших и очень востребованных российскими гражданами мест приобретения продуктов питания и непродовольственных товаров. Мы активно сейчас поддерживаем развитие нестационарной, мобильной торговли. Мы считаем, что очень важно сегодня поддерживать потребительскую кооперацию", - сказал заместитель министра.

Евтухов подчеркнул, что это очень важный сегмент, который дает возможность жителям Российской Федерации, проживающим в селах, небольших населенных пунктах, приобретать необходимые товары. В целом, по его данным, крупная торговля занимает, по разным оценкам, от 35 до 40% российского рынка. "Все остальное - это несетевая торговля. Благодаря этой многоформатности, мы обеспечиваем неплохую конкурентную среду в нашей стране", - заключил он.

Предыдущая редакция стратегии развития торговли распространялась на период до 2020 года. Летом Минпромторг РФ опубликовал на общественное обсуждение проект стратегии развития торговли до 2025 года.