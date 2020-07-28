Правительство возместит МО средства, потраченные при доставке медоборудования из Китая

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда около 133 млн рублей Министерству обороны, чтобы компенсировать затраты ведомства при перевозке медицинского оборудования из Китая в РФ.

"В целях компенсации затрат, понесенных при выполнении мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выделить в 2020 году Минобороны России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 132 838 тыс. рублей, имея в виду восполнение финансовых средств, затраченных на аэродромное обслуживание и заправку авиационным топливом воздушного транспорта Вооруженных Сил РФ, привлекаемого к перевозке медицинского имущества и оборудования из КНР в РФ", - говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник.

В документе Минобороны поручается "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием" выделенных денег "с предоставлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года".