Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сербии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. Об этом говорится в постановлении правительства.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией с другой стороны", - отмечается в документе.

Сербия подписала соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС в октябре 2019 года. Соглашение должно пройти ратификацию всеми государствами - членами союза.

Ранее ЕАЭС также заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о заключении соглашений о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд. Всего об установлении партнерских отношений с ЕАЭС от различных стран и объединений поступило около 50 предложений.