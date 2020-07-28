Фонд кино проведет питчинги для лидеров кинопроизводства 11 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Питчинги для лидеров российского кинопроизводства планируется провести 11 августа очно, но в более ограниченном формате по количеству приглашенных на площадку. Участников попросят приезжать к конкретному времени, чтобы не создавать очередей, сообщил ТАСС во вторник исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

"Питчинги будут проходить в обычном формате, 11 августа - для лидеров отечественного кинопроизводства. Надеемся, очно также проведем питчинги для иных организаций 9 сентября. Посмотрим, по ограничениям, возможно, будет меньше приглашенных, более деловая ситуация", - сказал Тельнов.

Он добавил, что, вероятно, в зале будет находиться только экспертная комиссия, а участники питчинга будут заходить по очереди, чтобы представить проекты. "Мы попросим тех, кто представляет фильмы, приезжать точно ко времени, не праздно ждать своей очереди. Для журналистов - онлайн", - пояснил собеседник агентства.

В этом году поступило более 20 заявок от лидеров отечественного кинопроизводства, и рекордное число заявок - более 150 - от иных организаций. После экспертизы сценарной группы этих проектов станет меньше, отметил Тельнов.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.