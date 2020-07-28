Власти Ленобласти ожидают инвестиции в экономику региона на уровне прошлого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Ленинградской области в этом году ожидается на уровне 405 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году составил 419,1 млрд рублей, что составляет 76,1% по отношению к 2018 году в сопоставимых ценах. Согласно прогнозу на 2020 год объем инвестиций в основной капитал в Ленинградской области составит 405 млрд рублей", - сообщил представитель пресс-службы. Таким образом, прогнозируемый объем инвестиций ниже на 3,4% показателя 2019 года.

Предполагается, что в этом году в обрабатывающую промышленность будет направлено 17,5% от общего объема инвестиций, 14,6% - обеспечение электроэнергией, газом и паром, 50,8% - транспортировка и хранение, остальное - в отрасли строительства, сельского хозяйства и др.

Как уточнил собеседник агентства, объем инвестиций в основной капитал в Ленинградской области коррелируется с инвестиционными фазами крупных инфраструктурных и промышленных проектов. "Так, прогнозируемое снижение инвестиций в 2020 году по отношению к 2019 году связано с завершением реализации крупнейших инвестиционных проектов: КС "Славянская" (Газпром-Инвест), Криогаз-Высоцк (ПАО "Новатэк"), "Норд Стрим-2", - пояснил он.

В то же время в 2021-2023 годах запланирован переход в активную инвестиционную фазу проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа, реализуемого ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский Химический Комплекс", стоимостью более 2 трлн рублей; проекта Приморского универсального перегрузочного комплекса стоимостью 120 млрд рублей; проект развития производственной площадки Волховского филиала АО "Апатит" стоимостью 25 млрд рублей и других.