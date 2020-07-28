Банки не смогут прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Законопроект, внесенный группой депутатов на рассмотрение Госдумы, лишит банки возможности прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах, которые приводят к снижению доходов по вкладу. Об этом заявил во вторник один из авторов инициативы, депутат от фракции "Единая Россия", первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Не секрет, что сейчас банки включают в текст договора пакет всевозможных дополнительных услуг - это и страхование жизни, и многое-многое другое. В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше. Предлагаемый нами законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, а что называется, на виду", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба партии.

Депутат заметил, что ранее такой законопроект вносился и в отношении кредитов. Это позволило гражданам быть уверенными в том, что им "не "накрутят" дополнительные условия и соглашения, из-за которых он будет, скажем, платить вместо 9% годовых 15%". "То же самое мы предлагаем сделать и для вкладов, чтобы процент не оказался ниже заявленного изначально из-за не всегда явных условий", - добавил Дивинский.

По его словам, поправки в закон о банковской деятельности будут рассмотрены в осеннюю сессию.

Со своей стороны другой автор законопроекта, депутат Госдумы Мартин Шаккум уточнил, что согласно документу, таблица в базовом варианте должна содержать следующие позиции: срок возврата вклада, условия возврата, процентную ставку, возможности продления срока срочного вклада или досрочного возврата части суммы вклада и многое другое. "Кроме того, эти материалы должны содержать способ обмена информацией между банком и вкладчиком. Форму такой таблицы предлагается утверждать решением Банка России", - добавил он.

Законопроект был внесен в Госдуму в понедельник. Среди авторов - глава комитета по финансовому рынку, депутат-справоросс Анатолий Аксаков.