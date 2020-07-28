Межрегиональный инвестиционный форум планируется провести во Владимире осенью 2020 года

СТАВРОВО /Владимирская область/, 28 июля. /ТАСС/. Инвестиционный форум, посвященный региональной кооперации и межрегиональному сотрудничеству, планируется провести во Владимирской области октябре-ноябре 2020 года. Об этом во вторник в ходе рабочей поездки в Ставрово сообщил первый вице-губернатор региона Александр Ремига.

"Мы в ближайшее время, октябрь-ноябрь, планируем провести форум, если нам будет позволять ситуация в целом. Форум будет посвящен инвестициям и кооперации. В первую очередь, тех компаний, которые работают в периметре Владимирской области, но также мы будем предлагать и внешних контрагентов, которые участвуют в кооперационных цепочках", - сказал он.

Как пояснил ТАСС Ремига, к участию в форуме будут приглашены федеральные эксперты и представители других субъектов РФ.

С 2013 по 2018 годы по инициативе предыдущего губернатора Светланы Орловой в регионе проводился Владимирский экономический форум, который по праву считался главным деловым мероприятием области. Участниками форума становились члены правительства РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, губернаторы, крупные бизнесмены. На его площадке подписывались инвестиционные соглашения. В разные годы темами мероприятия были импортозамещение, поддержка малого бизнеса, юбилей Золотого кольца. В 2018 году мероприятие было направлено на продвижение высокотехнологичной продукции предприятий регионов России.

В 2019 году новый глава региона Владимир Сипягин инициировал опрос о целесообразности проведения форума, по итогам которого он пришел к выводу, что жители Владимирской области высказались против проведения мероприятия и "бесполезных расходов".