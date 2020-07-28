Аксенов: строительство прямой железной дороги из Керчи в Симферополь нецелесообразно

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Строительство прямой железной дороги от Керчи до Симферополя, которая проходила бы через город Белогорск в Крыму, нецелесообразно, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В июне 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что проект организации прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем будет посчитан и оценен с точки зрения стоимости и природоохранных мероприятий.

"Пока экономической обоснованности такого проекта нет, к сожалению", - сказал он по итогам совещания по реализации в регионе ФЦП по развитию Республики Крым и Севастополя, которое проводил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В ноябре 2017 года власти Крыма предложили построить на полуострове новую железную дорогу протяженностью 215 км от Керчи до Симферополя через Белогорск. Предложение вошло в проект концепции комплексного развития железных дорог региона. Сейчас железная дорога от Керчи до Симферополя проходит через город Джанкой на севере полуострова, что удлиняет маршрут. Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС сообщал, что власти региона обсуждают с правительством РФ организацию прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем после запуска движения по Крымскому мосту.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Пассажирское железнодорожное сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года.