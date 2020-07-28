Хуснуллин одобрил планы создания ж/д ветки к аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин, находящийся в рабочей поездке в Крым, поддержал идею о строительстве железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя - единственного на Крымском полуострове.

"Сегодня с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым, главой Крыма] еще один вопрос обсудили - возможность захода железной дороги в аэропорт. Считаем, что <...> дорогу надо подводить к аэропорту", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.

В 2019 году власти Крыма и Севастополя предложили запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь, который единственный на полуострове принимает гражданские рейсы, в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта Симферополя заявило, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси.

Также, отметил Хуснуллин, обсуждалось развитие железной дороги на участке между Симферополем и Севастополем. "Мы рассмотрели возможность более эффективного использования железной дороги между Симферополем и Севастополем, чтобы все-таки более часто начали работать пригородные электрички, <…> рассматриваем возможность использования как городского транспорта", - добавил он.