Аксенов: единый офис управления строительными объектами создадут в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Единый оперативный офис управления всеми строящимися объектами будет создан в Крыму. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Мы договорились сейчас объединить все программы, то есть будет один оперативный офис управления. <…> Все стройки, все без исключения, будут в одном формате, и не важно, за какие деньги, по каким форматам они реализуются", - сказал Аксенов.

По словам главы региона, в общей сложности до 2024 года Крым, вместе с финансированием по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя получит порядка 500 млрд рублей.

"За эти деньги, мы надеемся, что и дороги, и инженерные сети, и электричество, и благоустройство, капитальный ремонт [будут реализованы] ... Крым совершенно на другой уровень выйдет развития", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится в Крыму с рабочей поездкой.