Власти Москвы сообщили, что перспективы восстановления экономики будут ясны к концу лета

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Перспективы восстановления экономики Москвы после ограничений в различных сферах города из-за ситуации с коронавирусом будут ясны к концу августа. При этом бюджет столицы в текущем году будет дефицитным, Москва не дополучит порядка 550 млрд рублей, сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва-24".

"Реально мы картинку восстановления экономики полную увидим к концу августа, когда поймем уже, условно говоря, полное раскрытие - раз, второе - мы увидим ситуацию с выходом из ограничений всех сфер услуг. Если говорить про ситуацию, кто открылся, кто не открылся, еще дополнительный маркер кроме выручки - количество закрывающихся предприятий, ИП и банкротства. Мы не видим никакого роста на сегодняшний момент, который превышал бы среднестатистический показатель по году. Происходят ликвидации ИП и юридических лиц, но показатели эти не превышают нормальную ситуацию для экономики города", - сказал Ефимов.

Он добавил, что объем поступлений в московский бюджет по НДФЛ в апреле и мае текущего года снизился на 10-15% по отношению к предыдущему периоду. При этом в столице не произошло массовых увольнений или сокращений заработной платы.

"Достаточно сильный провал [в Москве] по налогу на прибыль, это связано и с сокращением оборотов, безусловно, с отсрочками. Относительно прошлого года у нас порядка минус 15-17%, это достаточно большое снижение. Прогнозируем, что не дополучим [в бюджет города] порядка 500-550 млрд рублей в доходах на этот год", - сказал Ефимов, подчеркнув, что по итогам 2020 года бюджет столицы будет безусловно дефицитным.

По его словам, дефицит будет частично компенсирован за счет переходящих остатков и сокращения текущих расходов. Власти Москвы пока не планируют выпускать новые облигации.

Заммэра столицы добавил, что в городе приостановлен ряд проектов по благоустройству и текущему ремонту. "Мы безусловно выполним обязательства по соцобеспечению населения и соцгарантиям города. Будем продолжать приоритетные инвестпроекты, которые есть в АИП. Понятно, внутри мы перебалансировку сделаем", - сказал Ефимов.