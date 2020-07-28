Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня ruAA

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Национальное рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) на одну ступень, до уровня "ruAA", прогноз "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В агентстве отмечают, что ключевым фактором, влияющим на рейтинг ПСБ, является увеличение его роли для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Помимо этого, рейтинг кредитоспособности ПСБ обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и ликвидной позицией.

Финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов считает, что повышение рейтинга подтверждает эффективность бизнес-модели и возросший статус банка.

"Это важный сигнал для наших клиентов и инвесторов о том, что банк усиливает рыночные позиции, повышает операционные результаты даже в непростых экономических условиях. Значимость ПСБ для государства увеличивается - мы вышли на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и по объемам кредитования предприятий отрасли", - сообщил Смирнов, слова которого цитирует пресс-служба, и добавил, что одновременно с этим ПСБ наращивает бизнес и в других сегментах, таких как обслуживании розничных клиентов и МСП.

В свою очередь в агентстве "Эксперт РА" отмечают, что уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что проявляется в улучшении показателей рентабельности и качества активов банка.