Объем онлайн-торговли в Москве вырос в 3,5 раза с начала 2020 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объем электронной торговли в Москве вырос в 3,5 раза с начала текущего года. Существенное влияние на рост онлайн-продаж оказали ограничения, принятые в столице из-за ситуации с коронавирусом, сообщил во вторник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва-24".

"В период пандемии мы наблюдали следующую картинку: экономика очень быстро закрылась, первые две недели мы видели снижение оборотов по городу на 40% и больше, по некоторым отраслям, которые в принципе были закрыты, падение выручки составляло 80% и более. При этом большинство предприятий, где это технологически возможно, перешло на оказание услуг в дистанционном режиме: та же самая сфера общепита, сфера торговли, которая офлайн была закрыта. Онлайн-торговля у нас с начала года выросла в 3,5 раза. Сейчас мы видим, что новые тенденции укрепляются", - сказал Ефимов.

По его словам, посещаемость торговых центров еще не восстановилась до "докризисного" уровня либо уровня прошлого года, на сегодняшний момент она ниже этих показателей на 25-30%. При этом оборот непродовольственной торговли выше, чем в прошлом году благодаря возможности жителей приобретать товары дистанционно.

"Если говорить про общепит, то его выручка в среднем на 10% выше, чем в первом квартале текущего года. Если берем прошлый год, то на сопоставимом уровне. Инфляция накопленная небольшая, порядка 3%, она здесь не играет существенной роли", - сказал Ефимов.

Заммэра отметил, что в целом потребление в городе увеличилось относительно прежних показателей. Ефимов добавил, что после снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, экономика в Москве "раскрылась на 90-95%". По его словам, сработал отложенный спрос. Также внутреннее потребление стимулирует и перераспределяет факт закрытых границ России.

"У нас происходит перераспределение спроса, если мы говорим в целом об экономике. Есть отрасли, которые чуть больше просели, есть те, которые чуть больше выросли, некоторые существенно выросли с учетом изменившейся ситуации <…> К сожалению, мы и фиксируем другую ситуацию, что многие начинают уходить в "серую" зону, конечно, налоговая это видит, и, я думаю, что в ближайшее время на это какая-то реакция последует", - сказал Ефимов.