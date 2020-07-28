ТМК в ближайшее время приступит к делистингу бумаг на Лондонской бирже

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ТМК в ближайшее время приступит к делистингу бумаг на Лондонской фондовой бирже в связи с падением ликвидности торгов. Об этом говорится в комментарии вице-президента компании Владимира Шматовича.

"Ликвидность торгов в Лондоне сильно упала, и мы в ближайшее время приступим к делистингу бумаг ТМК в Лондоне", - передает пресс-служба слова Шматовича.

Кроме того, компания сообщила, что "Волжский трубный завод" (ВТЗ, 100-процентная дочка ТМК) получил заявления от акционеров ТМК о продаже 229 млн 958 тыс. 764 акций компании (около 22,3% акций ТМК) в рамках добровольного предложения о выкупе.

"На основании информации, полученной ВТЗ от регистратора общества (ТМК - прим. ТАСС), до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 229 958 764 обыкновенных акций ТМК, что составляет примерно 22,3% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК", - говорится в сообщении ТМК.

Добровольное предложение могло быть принято с 19 мая по 27 июля 2020 года. Покупная цена (61 руб. за акцию) должна быть перечислена ВТЗ на банковские счета акционеров до 13 августа 2020 года включительно, говорится в сообщении.

После завершения расчетов по добровольному предложению количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит примерно 12,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций.

"Компания считает проведенный выкуп удачным, отмечает большой интерес и активный отклик инвесторов. Решение по цене, одобренное советом директоров, также оказалось адекватным и за него по сути "проголосовали" и инвесторы. Это относится и к держателям ГДР, которые в основной своей массе конвертировали расписки в обыкновенные акции. В то же время мы видим и получаем сигналы, что не все акционеры, желавшие продать акции, успели это сделать. Поэтому компания в ближайшие недели планирует обратиться в совет директоров с просьбой одобрить еще один выкуп акций. Цена выкупа ожидается примерно на том же уровне, что и при первом выкупе", - прокомментировал вице-президент ТМК.

О делистинге

Ранее ТМК объявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи после завершения программы обратного выкупа акций, в рамках которой ВТЗ в рамках добровольного предложения выкупит до 358 млн 826 тыс. 299 акций компании, что составляет порядка 35% акционерного капитала ТМК - или почти весь объем акций в свободном обращении. Компания указала, что программа buyback позволит владельцам бумаг компании выйти из них с премией в размере 30,7% по отношению к цене закрытия торгов на Московской бирже 7 апреля. Прием заявок на выкуп акций ТМК планировала завершить 3 июля, приблизительно 6 июля объявить результаты buyback, а до 20 июля произвести выплаты акционерам.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 65% компании через TMK Steel Holding Ltd.