Завод по переработке свинины откроют под Воронежем в начале 2021 года

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют открыть завод по переработке свинины на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) "Павловск" в Павловском районе в первом квартале 2021 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева и председателя совета директоров Группы компаний (ГК) "Агроэко" Владимира Маслова.

"В ходе встречи речь шла и о новом мясоперерабатывающем комбинате ГК "Агроэко" в Павловске. Предполагается, что завод начнет работу в I квартале 2021 года. Это будет одно из крупнейших в Центральной России производств по переработке свинины. Общий объем инвестиций в проект составит более 13 млрд рублей, уже освоено порядка 5,4 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

По ее данным, выход завода на полную мощность запланирован к 2022 году, он сможет перерабатывать 3,8 млн свиней в год. На нем будет создано порядка 2,5 тыс. рабочих мест. Ранее сообщалось, что запуск завода по переработке мяса в ТОР "Павловск" станет последним звеном в создании в Воронежской области свиноводческого кластера.

О ТОР "Павловск"

ТОР "Павловск" создана 16 марта 2018 года в моногороде Павловске Воронежской области, предоставляемые в ней льготы и другие меры поддержки должны помочь в создании новых рабочих мест и в снижении экономической зависимости от градообразующего предприятия "Павловск Неруд", которое разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение гранита и является лидером в производстве гранитного щебня на территории России.

О компании

ГК "Агроэко" основана в 2009 году и является крупнейшим свиноводческим предприятием Воронежской области, занимает около 60% регионального рынка свинины и около 3% рынка России (в 2019 году произвела 162 тыс. тонн свинины в живом весе), насчитывает более 30 площадок промышленного свиноводства. Планирует к 2022 году довести инвестиции в свиноводческие площадки в Воронежской области до 62,2 млрд рублей, завершив создание свиноводческого кластера с полной цепочкой производственного процесса, для чего в Павловском районе строит мясоперерабатывающий завод.