В Moody's считают, что налоговые поступления в региональные бюджеты РФ сократятся на 4-5%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Налоговые поступления в региональные бюджеты РФ сократятся на 4-5% в 2020 году, говорится в комментарии пресс-службы международного рейтингового агентства Moody's.

"Мы ожидаем, что налоговые поступления в региональные бюджеты в национальной валюте сократятся на 4-5% (примерно €5,5 млрд) в 2020 году - в доходах регионов преобладают налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество, которые зависят от экономической ситуации", - сообщают в пресс-службе.

В агентстве также отмечают, что финансовая поддержка федерального правительства не сможет полностью компенсировать падение налоговых поступлений.

Бюджетные доходы регионов, по мнению аналитиков, восстановятся в 2021 году в результате восстановления экономики, инфляции, продолжающегося улучшения в собираемости налогов и трансфертов центрального правительства.