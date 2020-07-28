Более 1,1 тыс. самозанятых зарегистрировались в Дагестане за один месяц

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. человек зарегистрировались в Дагестане как самозанятые с 1 июля 2020 года, с момента вступления в силу республиканского закона о введении на территории республики налога на профессиональный доход. Об этом ТАСС сообщила помощник первого заместителя председателя правительства республики Мадина Джалилова.

"На 28 июля в качестве самозанятых в Дагестане зарегистрировалось 1 138 человек, из которых 1 044 - физические лица, 86 - индивидуальные предприниматели, перешедшие с других видов налогообложения, и восемь - вновь зарегистрированные предприниматели", - сообщила Джалилова.

Как пояснил первый зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Плательщиком специального налогового режима самозанятым может быть любое физическое лицо, которое либо производит товары, либо оказывает услуги без использования наемных работников. Суммарный доход при такой деятельности не должен превышать 2,4 млн руб. в год. Самозанятому нужно будет платить всего 4%, если он работает с другими физлицами, если же работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров юрлицам и индивидуальным предпринимателям, то ставка налога составит 6%.

При этом общение с государством будет минимальным, для регистрации в качестве самозанятого достаточно просто зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог", которое заменяет собой полноценный бухгалтерский учет.

Закон о самозанятых гражданах в том числе должен помочь снизить расходы на сопутствующие услуги для малого бизнеса - бухучет, расчетно-кассовое обслуживание, расчетные счета, страховые сборы и прочие обязательные атрибуты предпринимательства.

"Самозанятые освобождены от уплаты НФДЛ, НДС, страховых взносов как в медицинские, так и пенсионные фонды. При выборе такого налогового режима действует налоговый вычет в размере 10 тыс. руб., он вычитается автоматически и уменьшает налоговую нагрузку. Также те, кто зарегистрируется в качестве самозанятого до 31 декабря 2020 года, получат по 12 130 руб., которые смогут потратить на уплату налога, отказаться от применения такого режима можно в любой момент", - добавил Гусейнов.