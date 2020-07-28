Дорога, соединяющая Вологодскую область с Коми, потребует ремонта на 1,2 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Автодорога Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, соединяющая Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми, передана в федеральную собственность, что позволит привести ее в нормативное состояние. На ремонт потребуется 1,2 млрд рублей, рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

"Почти 60 км этой автодороги проходит по территории республики, ее пропускная способность - более 8 тыс. автомобилей в сутки, проходят транзитные маршруты в направлении Архангельской, Кировской, Вологодской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Дорога практически по всей протяженности требует капитального ремонта, и сумма тоже огромная - 1,2 млрд рублей. Для регионального дорожного фонда это просто неподъемные деньги", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "Вконтакте".

По его словам, передача автодороги в федеральную собственность позволит привести ее в нормативное состояние, не расходуя при этом средства республиканского бюджета, а высвобождаемые средства будут направлены на ремонт и содержание других региональных автодорог.

По информации пресс-службы правительства Вологодской области, длина автодороги - 663,9 км, большая часть проходит по территории области. Трасса соединяет Вологду с районными центрами - Тотьма, Нюксеница, Великий Устюг и является частью пути от Тарноги, Никольска, Кичменгского Городка и села имени Бабушкина. Также автодорога проходит по территории Архангельской области и Коми, соединяет две федеральные трассы М-8 "Холмогоры" и Р-176 "Вятка".