Доставка онлайн-заказов в Россию из-за рубежа может сократиться до одного дня

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Почта России" во вторник представила правительству РФ новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок из-за границы. В результате минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного дня, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь в B2B сегменте. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС. По замыслу "Почты России", если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, зарубежные продавцы смогут создать на территории России товарный запас, что позволит в разы сократить отрезок времени между кликом на сайте и доставкой потребителю.

"В рамках режима таможенного склада сроки доставки резко сократятся - до одного дня, - прокомментировал эту инициативу ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Здесь уже будет ответственность за безопасность товаров, упрощенная сертификация, потребителя будет защищать наше законодательство, потому что товар будет находиться на территории РФ".

Сейчас же сроки доставки составляют 2-3 недели, и российское законодательство не может полностью защитить потребителя при покупке в иностранном интернет-магазине, поскольку за безопасность заказанных за рубежом товаров никто не отвечает, отметил эксперт.

Плюсы новой схемы

Помимо увеличения скорости доставки товаров, новая схема даст потребителю доступ к более широкому ассортименту товаров, а продавцу позволит сократить ряд издержек и обеспечить стабильный спрос, отметил во вторник на совещании по трансграничной торговле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Государство же сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы", - сказал он.

Еще одной важной частью инициативы является фискальный момент, отметил глава АКИТ, комментируя итоги совещания. "Сейчас весь этот [зарубежный] поток идет мимо бюджета РФ, а в случае с таможенным складом будут применяться и НДС, и все пошлины, которые используются при классическом импорте. То есть это, по сути, еще и плюс для бюджета РФ. Для зарубежных поставщиков этот режим будет привлекательным, поскольку позволит платить налоги и пошлины не сразу, а по мере реализации товаров", - отметил Соколов.

При этом в "Почте России" пояснили, что параметры эксперимента еще не определены.

"Фискальные параметры эксперимента по НДС и таможенным пошлинам еще не определены. Эксперимент запущен в том числе для проработки механизма по транзиту грузов через Россию. При запуске эксперимента будут прорабатываться разные схемы взаимодействия логистического оператора с интернет-площадками по закупке товаров в склад", - уточнили ТАСС в пресс-службе "Почты России".

Кроме того, новая концепция может помочь России нарастить объемы трансграничной торговли, отметил на совещании Мишустин. В первом полугодии 2020 года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть, сообщил глава правительства. Это в том числе произошло из-за снижения беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также из-за распространения новой коронавирусной инфекции и ограничения международного авиасообщения, отметил он.

"Кроме того, появится возможность для реэкспорта. Таможенные складские хабы, которые со временем могут появиться на территории России, можно будет использовать для продвижения продукции на соседние рынки", - сказал на совещании глава кабмина.

Это то, на чем Россия может "здорово заработать", согласился глава "Почты России" Максим Акимов. "Решение по транзиту и доставке на небольшие рынки, которые соседствуют с нами географически, - это наша логистическая работа, которую мы не должны упускать", - убежден он.

Когда может начаться эксперимент

"Почта России" готова начать тестирование этой схемы, если она будет одобрена руководством страны, в феврале 2021 года, сообщил гендиректор "Почты России". В качестве пилотных территорий он предлагает использовать Московскую область и Новосибирск, где есть необходимая технологическая база.

Говоря о сроках доставки, он отметил, что, например, из подмосковного хаба для Центральной России они могут составить один-два дня. "Доставка [займет] до одного-двух дней, если мы будем брать Центральную Россию", - сказал Акимов.

На первом этапе целесообразно провести эксперимент по организации такого таможенного склада, согласился Мишустин.

"Надо очень внимательно посмотреть на различные возможности, взвесить все за и против для более точной оценки. Абсолютно согласен, надо провести эксперимент с участием "Почты России". И регулярно докладывать, как он продвигается", - сказал премьер-министр.

Глава правительства поручил главе Минкомсвязи РФ Максуту Шадаеву доработать проект концепции совместно с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой. После доработки концепцию планируется представить партнерам России по Евразийскому экономическому союзу.