Самый быстрый в США суперкомпьютер задействуют при обработке данных о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Американские специалисты намерены анализировать данные о новом коронавирусе с помощью самого быстродействующего в США суперкомпьютера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как отмечается в документе, ведомство будет совместно с американским министерством по делам ветеранов и Минэнерго США участвовать в программе по обмену и анализу данных об инфекции. Конечной целью этой межведомственной инициативы является создание вакцины от коронавируса и препаратов, которые могут помочь заразившимся.

В заявлении Минздрава США отмечается, что специалисты, в частности, намерены использовать "самый быстродействующий суперкомпьютер в Соединенных Штатах Summit, который находится в Национальной лаборатории США". Этот объект Министерства энергетики США находится в Ок-Ридже (штат Теннесси). С помощью Summit будут проводить "комплексный анализ массивов данных, касающихся сферы здравоохранения". Это, как ожидается, в частности, позволит быстрее выявить препараты, которые могут помочь заразившимся коронавирусом.

Summit создан американской корпорацией IBM. В течение почти двух лет он считался самым быстродействующим компьютером в мире. В июне текущего года этот статус перешел к японскому суперкомпьютеру "Фугаку" из государственного Института естественных наук.

Президент США Дональд Трамп в марте заявил, что американские власти намерены в сотрудничестве с частными компаниями предоставить специалистам, разрабатывающим вакцины от нового коронавируса, доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютеров. Он отметил, что в программе участвуют Министерство энергетики США и IBM.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 148,8 тысячи человек.