Жители НАО и Поморья в августе смогут проголосовать за проекты по интеграции регионов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с властями Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области завершают работу над основными положениями программы экономической интеграции субъектов. Их планируется опубликовать в августе на специальном портале, где жители двух регионов смогут проголосовать за предложенные инициативы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"В настоящее время правительства двух регионов совместно с Минвостокразвития России прорабатывают ключевые инициативы в рамках программы. После их подготовки они будут размещены на портале для общественного обсуждения. Ориентировочно это произойдет в первой половине августа 2020 года", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас прорабатываются совместные проекты, которые позволят повысить доступность медицинской помощи и профессионального образования в НАО и Поморье, поддерживать северный завоз, оказывать дополнительную помощь коренным малочисленным народам Севера. Кроме того, регионы смогут сотрудничать в создании инфраструктуры, развитии межрегиональных авиаперевозок. Предполагается, что они также разработают совместные меры поддержки малого бизнеса, в том числе резидентов Арктической зоны РФ.

В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

Программа экономической интеграции на этапе подготовки будет согласована с жителями и органами власти обоих регионов. Окончательное ее утверждение пройдет на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.

В документе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Программа также должна предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты. При этом вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь подчеркивал, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей.