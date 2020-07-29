Второй паром для Сахалина спустят на воду осенью 2020 года

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Судостроители в Комсомольске-на-Амуре спустят на воду второй паром для сообщения Сахалина с материковой частью осенью 2020 года. Об этом сообщил журналистам представитель Амурского судостроительного завода, где строят паромы.

"Второй паром спустят на воду осенью этого года, сейчас он строится на площадках завода", - сказал представитель завода. Сдать в эксплуатацию паром планируется в 2022 году.

Первый такой паром для сообщения с Сахалином спустили на воду в августе прошлого года, сдадут судно в 2021 году. Оба парома будут работать на Сахалине на переправе Ванино - Холмск. Паромы имеют усиленный ледовый класс, способны двигаться во льдах толщиной один метр и не так зависимы от погоды, как их предшественники - паромы класса "Сахалин". Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Заказчиком выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Стоимость обоих кораблей составляет почти 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что сроки сдачи паромов были перенесены на более поздние из-за срыва поставок импортного оборудования в связи с санкциями. В частности, первый паром должны были сдать в 2019 году.

Паромная переправа Холмск - Ванино является единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. На линии работают три судна типа "Сахалин". Кроме того, к перевозке паромами допускаются все разрешенные по закону типы грузов, но основным грузом являются железнодорожные вагоны, перевозимые на основании соглашений с российскими железными дорогами.