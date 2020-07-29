"Норникель" инвестирует 17 млрд рублей в восполнение сырьевой базы рудника на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" инвестирует более 17,1 млрд рублей в восполнение сырьевой базы рудника "Таймырский" на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в Заполярном филиале компании.

"В настоящее время годовая производительность рудника "Таймырский" Заполярного филиала "Норникеля" составляет 4,25 млн тонн. Для поддержания этих объемов добычи руды на предприятии проводится комплекс работ по восполнению сырьевой базы и, в частности, реализуются следующие проекты: "Восполнение выбывающих мощностей по добыче богатых руд при отработке залежей С-3, С-4" и "Вскрытие и отработка части залежи Х-1 (О) "Большой Горст", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что общая стоимость инвестиций в первый проект на данный момент составила 15,8 млрд рублей, второй - более 1,3 млрд рублей.

Капитальное строительство по залежам С-3 и С-4 началось в 2011 году и состоит из четырех пусковых комплексов. Первые три пусковых комплекса будут введены уже в этом году, а четвертый - в начале 2024 года. Уже пройдено более 16 км новых выработок, в перспективе по проекту необходимо пройти еще около 7 км выработок.

Строительство проекта по отработке части залежи Х-1 (О) "Большой Горст" завершится в 2021 году. Рудные запасы этой части залежи, позволят отрабатывать их до 2029 года. Открытие новых залежей позволит поддерживать текущий уровень добычи на руднике. По итогам реализации двух проектов будет обеспечен доступ к рудным запасам общим объемом около 18,7 млн тонн.

Рудник "Таймырский", работающий на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд, считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте.