Первая в мире установка для переработки уран-циркониевого топлива прошла испытания в РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Не имеющая в мире аналогов установка для переработки отработанного ядерного уран-циркониевого топлива, которую разработали ученые челябинского производственного отделения "Маяк" (входит в состав госкорпорации "Росатом"), успешно прошла испытания. Ведется работа над внедрением этой технологии в промышленных масштабах, сообщили ТАСС в Росатоме.

Производственное объединение "Маяк" в Челябинской области ранее заявляло о создании технологии и аппарата электрохимического растворения уран-циркониевого топлива, которое используется для работы атомных ледоколов. В настоящее время в мире подобных технологий нет.

"На технической территории ФГУП Атомфлот находятся 50 контейнеров с уран-циркониевым топливом от атомных ледоколов. Его выгрузили из хранилища плавучей технической базы "Лотта". Для переработки такого топлива требуется специальная инновационная технология, его пока не перерабатывали нигде в мире. Такую технологию разработало ПО "Маяк", опытные испытания прошли успешно, в настоящее время ведется работа над внедрением этой технологии в промышленных масштабах", - сообщили в госкорпорации.

"Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Предприятие осуществляет свою деятельность по таким направлениям как регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.