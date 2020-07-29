Число авиарейсов на север Сахалина увеличат после 1 августа

ТАСС, 29 июля. Количество авиарейсов между Южно-Сахалинском и Охой - самым северным городом Сахалина вновь увеличат с 1 августа, чтобы жители островных территорий могли с меньшим ожиданием возвращаться домой с материка. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Расстояние между Охой и Южно-Сахалинском, из аэропорта которого осуществляется большая часть межрегиональных авиаперевозок, составляет более 700 км, по автомобильной дороге этот путь занимает более семи часов. Число рейсов на материк область сократила в конце марта до особого распоряжения губернатора, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

"На авиамаршруте Южно-Сахалинск - Оха увеличат количество рейсов. Это позволит жителям северной столицы [региона], прибывая в областной центр из Хабаровска, возвращаться домой с минимальным ожиданием. Новое расписание станет известно 1 августа", - говорится в сообщении.

Вопрос обсуждался на встрече губернатора Валерия Лимаренко с местными депутатами, общественниками, представителями социальных учреждений и организаций муниципалитета. Собравшиеся подняли вопросы благоустройства общественных территорий, переселения людей из аварийного жилья и строительства школ.