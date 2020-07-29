В Совфеде заявили, что все сенаторы сдали декларации о доходах вовремя

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Все члены Совета Федерации в срок предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, замечаний к декларациям сенаторов нет, заявил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Все декларации сданы сенаторами вовремя, каких-либо замечаний или претензий со стороны комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах к декларациям сенаторов нет", - сказал Тимченко.

22 мая 2019 года Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе. Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно. Согласно закону, высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля), и после проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году.