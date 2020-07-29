РБК: "Газпром" не указал владельца трубоукладчика "Северного потока - 2" среди активов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Газпром" не указал в новом списке аффилированных лиц конечного владельца трубоукладчика "Академик Черский", который должен участвовать в последнем этапе достройки "Северного потока - 2". Об этом свидетельствуют данные из опубликованного квартального раскрытия монополии.

Как поясняет РБК, судно "Академик Черский" находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ), который входил в группу "Газпром". В новом списке аффилированных лиц от 30 июня, подписанном в середине июля, этот фонд отсутствует. Более того, из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля следует, что он продолжает существовать как юридическое лицо и своего названия не изменял.

По мнению издания, отсутствие фонда в списке раскрытия может означать, что СТИФ либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. РБК также сообщает о смене директора фонда - им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева.

В начале мая этого года судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока - 2". По данным на начало июля, оно все еще находилось там. А второй возможный достройщик "Северного потока - 2", трубоукладочная баржа "Фортуна", 8 июля вышла из порта Муркан (логистический терминал проекта) на севере Германии и направилась в противоположную от недостроенного участка трубопровода сторону, свидетельствуют данные порталов отслеживания судов.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США. К настоящему времени газопровод построен на 93%.