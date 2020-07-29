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"Ъ": в России разрабатывают концепцию массового использования алкозамков

Прибор блокирует зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Предполагается, что для них разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам, отмечает издание
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© PA Images/REUTERS

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" алкозамков, способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом в среду сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в министерстве по вопросам оснащения такими замками автомобилей.

В министерстве пообещали дополнительные баллы в рамках действующей системы по оценке локализации производства за установку алкозамков российского производства для автопроизводителей. В перспективе для подобных приборов разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам, отмечает газета.

Обсуждение вопроса внедрения алкозамков идет в России с 2013 года, но дальше анонсов законопроекта дело не зашло. Предлагались варианты как повсеместного внедрения, так и установки замков для водителей, которые уже были уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.

В Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.

Вместе с тем издание сообщает, что подобная инициатива неизбежно приведет к росту конечной стоимости автомобилей, как полагают эксперты, сумма будет составлять от 25 до 120 тыс. руб. - по цене самого замка. Также источники "Коммерсанта" говорят о вероятности ошибочного срабатывания блокировочных систем. В самом Минпромторге запрос газеты не ответили.

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