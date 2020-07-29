Морской порт Махачкалы планирует по итогам года увеличить объемы перевалки грузов на 15%

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) планирует по итогам 2020 года увеличить объемы перевалки грузов на 15-20% по сравнению с 2019 годом, сообщил ТАСС гендиректор порта Мурад Хидиров.

"Ситуация с пандемией во втором квартале немного уменьшила наши обороты, но в любом случае на 15-20% мы ожидаем больше, чем в прошлом году. Речь идет о перевалке нефти и нефтепродуктов, а также сухих грузов", - сказал собеседник агентства.

Хидиров отметил, что на сегодняшний день объемы перевалки порта опережают прошлогодние показатели на 14,9%. "Если пандемия не вмешается и дальше в нашу деятельность, то мы нарастим объемы по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

В первом квартале текущего года Махачкалинский морской торговый порт перевалил 1,34 млн т грузов. По сравнению с аналогичным успешным для предприятия периодом прошлого года грузооборот в 2020 году вырос почти на 40%. ММТП по итогам работы за 2019 год стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в дагестанском порту вырос в 2019 году в 1,9 раза и составил около 4,7 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.