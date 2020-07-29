Власти Карелии сформируют программу по развитию рынка газомоторного топлива до 2026 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Программа развития рынка газомоторного топлива в Карелии до 2026 года будет сформирована к 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

"Министерством проводится разработка государственной программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Карелия на 2021 - 2026 годы", - говорится в ответе на запрос агентства.

На сегодняшний день в регионе открыта единственная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Действующая заправка работает в Петрозаводске и эксплуатируется компанией ООО "Экогаз", с которой правительство региона в 2019 году заключило соглашение о сотрудничестве. Согласно условиям договора, предприятие построит еще два заправочных пункта в столице Карелии.

"Строительство одной АГНКС на Суоярвском шоссе в городе Петрозаводске уже ведется. Работы по строительству второй АГНКС на Пряжинском шоссе в Петрозаводске планируется начать в 2021 году", - добавили в региональном министерстве.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок.