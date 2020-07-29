В Совфеде сообщили, что кальянные для продолжения работы должны будут отказаться от меню

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны, не запрещает работу кальянных, но для продолжения своей деятельности эти заведения должны будут отказаться от услуг питания. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который является одним из авторов закона.

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите. Если вы с другом, допустим, решили снять помещение и организовать место только для коллективного курения кальянов, то запретить вам это может лишь Роспотребнадзор при невыполнении санитарных требований", - сказал Рязанский.

"В законе есть прямая норма, запрещающая курение кальяна в местах общественного питания, то есть для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания, это должны быть кальянные без общепита", - пояснил сенатор.

Как пояснил ТАСС один из авторов поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"), этот закон находился на рассмотрении депутатов несколько лет, при его обсуждении со всеми представителями отрасли никаких опасений по поводу полного закрытия кальянных не прозвучало. "Во время обсуждения представителями отрасли никаких таких опасений по закрытию кальянных высказано не было. Сейчас ситуация, скажем так, неоднозначная. Они (представители отрасли - прим. ТАСС) вышли на меня, и я пообещал с ними встретиться. Буду в Москве в начале августа, приглашу их, и мы посмотрим [на данную проблему]", - отметил Боярский, добавив, что депутаты подумают, как поддержать специализированные кальянные.

По словам депутата, закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования, поэтому "есть время подумать" и найти способ легализовать кальянные без внесения изменений в федеральное законодательство. По мнению Боярского, для решения этой проблемы можно разработать для кальянных новые нормы классификации по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

"Сейчас кальянные все по-разному существуют, но в основном как общепит, что, наверное, не совсем правильно, потому что, если они специализируются именно на потреблении этой продукции, то правильно было бы уйти от ОКВЭД для общепита. То, что кальяны должны уйти из ресторанов и кафе в общепринятом понимании, - это факт, это уже свершившаяся победа, причем об этом просили в том числе сами рестораторы, они устали от конфликтов между посетителями", - отметил Боярский.