Псковские власти удвоят число контрактов на ремонт дорог по новым технологиям к 2021 году

ПСКОВ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области к 2021 году за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" намерены увеличить в два раза число контрактов с подрядчиками по ремонту трасс, проводимому с применением новых материалов и технологий. В 2020 году в регионе насчитывается 20% таких контрактов, это позволяет повысить прочность дорожного полотна и увеличить его срок службы, сообщил в среду ТАСС председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Для Псковской области применение новых материалов в дорожном строительстве и повышении сроков службы трасс крайне актуально, так как протяженность региональных дорог составляет более 8 тыс. километров, при этом лишь около 34% из них находится в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной - это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей.

"Мы ведем работу по заключению контрактов с подрядчиками, по которым они обязаны использовать новые материалы и технологии в дорожном строительстве. К 2021 году число таких контрактов увеличится до 40%, что вдвое больше показателей текущего года. Этого удастся достичь за счет увеличения числа подрядчиков, применяющих такие технологии, а также за счет роста финансирования на дорожную сферу в целом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поиск подрядчиков, работающих с использованием новых технологий дорожного строительства, ведется в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Одним из самых ярких примеров, по словам, Елкина, является пример ремонта трассы Псков-Гдов, которая связывает регион с Ленинградской областью и является дублирующей для федеральной трассы Р-23 на Санкт-Петербург.

"Поток машин на этой региональной дороге крайне большой, поэтому здесь впервые были применены технологии для повышения надежности и долговечности полотна. При ремонте областных трасс они ранее никогда не применялись, и имели место быть только при ремонте федеральных магистралей. На данном участке мы применили новые материалы: щебне-мастичную асфальтобетонную смесь на полимерном битумном вяжущем, износостойкость ее в разы выше. Эту технологию планируем активнее применять, используем ее как минимум на трех объектах", - пояснил Елкин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.