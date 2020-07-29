Власти Индии разрешили квотированный экспорт масок и товаров индивидуальной защиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Индии разрешило ежемесячно экспортировать за рубеж 40 млн медицинских масок и 2 млн медицинских очков для поддержки национальных производителей этих товаров. Об этом сообщил в среду глава министерства торговли и промышленности, а также железных дорог Индии Пиюш Гоял на своей странице в Twitter .

"Следуя мантре (духовному призыву) премьер-министра Моди в рамках движения "Самодостаточная Индия", призванного содействовать программе "Делай в Индии" и промышленному росту, правительство разрешает ежемесячно экспортировать 40 млн двух и трехслойных хирургических масок и 2 млн медицинских очков, а также экспортировать лицевые защитные щитки без ограничений", - написал министр.

На прошлой неделе Нью-Дели разрешил ежемесячно экспортировать 5 млн медицинских комбинезонов.

Власти Индии запретили в январе - феврале экспорт всех видов средств индивидуальной защиты, включая спецодежду и медицинские маски, на фоне распространения коронавируса типа. Тогда Индия испытывала нехватку таких средств. Однако за последние месяцы индийские производители смогли наладить массовое производство таких товаров в достаточном количестве, что позволило начать экспорт.

Экспорт других средств индивидуальной защиты, включая ряд других видов масок, перчаток и так далее, остается запрещенным.