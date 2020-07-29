ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air с 10 августа запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Москву, сообщила в среду пресс-служба аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Также открываются чартеры на турецкие курорты.

"Azur air с 10 августа запускает чартерную полетную программу из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан. Расписание рейсов авиаперевозчика из Екатеринбурга в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам туристических пакетов удобные пересадки со своих регулярных рейсов Екатеринбург - Москва на свои же чартерные рейсы из Москвы на популярные турецкие курорты. Такое расписание стыковок спланировано авиакомпанией как из Екатеринбурга в Турцию, так и в обратном направлении из Турции в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в августе перевозчик впервые начнет выполнять ежедневные рейсы из Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты регионов") во Внуково. Полеты запланированы с 10 августа с вылетом из Екатеринбурга в 04:30 местного времени. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-900 вместимостью до 215 пассажиров.

Полеты в Турцию были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.