S7 Airlines возобновляет полеты в Турцию с 10 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновляет продажу билетов из Москвы в турецкие города Анталья и Даламан. Как сообщается в пресс-релизе компании, восстановление полетов намечено на 10 августа.

"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в города Турции - Анталью и Даламан", - сообщил авиаперевозчик.

Рейсы S7 Airlines в Анталью будут выполняться два раза в день с вылетом из аэропорта Домодедово в 06:05 и 13:55 мск, полеты из Москвы в Даламан будут осуществляться от трех до семи раз в неделю. Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320.

При этом компания отмечает, что для соблюдения безопасной дистанции система регистрации по возможности назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Уборка на всех рейсах ведется с применением дезинфицирующих средств, организовано обязательное проветривание салона между рейсами, состав аптечек дополнен масками. Пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.

Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат. Пока международное авиасообщение будет открыто только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.