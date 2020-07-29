"Билайн" планирует к декабрю завершить строительство сети 5G-Ready в московском метро

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") запустил новый этап строительства сети 5G-Ready в московском метро. К декабрю компания планирует покрыть всю территорию подземки высокоскоростным мобильным интернетом, говорится в сообщении оператора.

Сейчас сеть 5G-Ready "Билайна" доступна на 61 из 218 подземных станций столичного метро. Развитие сети 5G-Ready в метро предполагает масштабное строительство и модернизацию инфраструктуры мобильной связи с использованием оборудования, в том числе поддерживающего стандарты 5G, что позволит в будущем после получения всех необходимых разрешений в кратчайшие сроки запустить 5G в Московском метрополитене. По информации "Коммерсанта", инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. На первом этапе строительства "Билайном" было инвестировано еще 5 млрд рублей, сообщал оператор в мае 2019 года.

"В первую очередь, компания намерена обеспечить непрерывной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом пассажиров самых загруженных линий - Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской. Пассажиропоток этих линий составляет почти 60% от общего трафика метро в месяц.

На вторым этапе сеть 5G-Ready будет запущена на остальных ветках метрополитена - Сокольнической, Кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Калининской, Солнцевской, Филевской, Бутовской, Некрасовской, Большой Кольцевой, Каховской", - рассказали в компании.

По окончании работ количество базовых станций будет увеличено по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Партнер программы - Huawei.