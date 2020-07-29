Участок дороги от Кемерова в сторону Томска отремонтируют впервые за 25 лет

КЕМЕРОВО, 29 июля. /ТАСС/. Участок дороги от Кемерова на север Кузбасса до города Анжеро-Судженска отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Протяженность участка - 60 км, по нему, кроме внутрирегионального транспорта, движется и транзитный в соседнюю Томскую область. Впервые в регионе заключен такой крупный контракт, который предусматривает одновременно ремонт и обслуживание трассы в течение пяти лет одним подрядчиком, сообщил в среду ТАСС главный специалист отдела ремонта, содержания и сохранности автомобильных дорог дирекции автомобильных дорог Кузбасса Станислав Устинов.

"Это дорога регионального значения с интенсивностью движения более 8 тыс. автомобилей в сутки, это в том числе и транзитный транспорт, который движется в сторону Томска. Ремонта на отдельных участках этой дороги не было 25-30 лет. По контракту подрядчик в течение пяти лет берет на себя обязательства и по ремонту 57,22 км дороги, и по ее содержанию. Такой большой контракт у нас впервые и по объемам работ, и по деньгам", - сказал Устинов.

Эта дорога единственная, которая связывает областной центр Кузбасса с северными территориями области. Общая стоимость пятилетнего контракта составит более 1,6 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей - на ремонт автомобильной трассы. Ремонтные работы будут вестись поэтапно до 2024 года и начнутся уже в текущем году, кроме ремонта покрытия проезжей части, подрядчику предстоит заменить дорожные ограждения и знаки в соответствии со всеми нормативами безопасности. На работы по содержанию предусмотрено 300 млн рублей.

Ремонт такого протяженного участка позволит повысить ключевой показатель нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - долю региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, по проекту к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.