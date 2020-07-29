Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за туры по России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путевки в интернете и оплаты картой "Мир". Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны", - говорится в сообщении Ростуризма.

Для получения субсидии необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир" на сайте privetmir.ru, сделать это можно уже сейчас. В ближайшее время будет объявлена дата старта программы. Необходимо дождаться ее, а затем зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф в период проведения программы и выбрать регион или направление для путешествия.

"Для удобства туриста в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно", - отметили в Ростуризме.

Список всех участников будет доступен на сайте мирпутешествий.рф, а тур или отель будут промаркированы. Выбрав тур или проживание в гостинице любой продолжительности, но не менее пяти дней, на любое количество туристов, необходимо полностью оплатить путешествие картой "Мир" на сайте туроператора или отеля. Кешбэк вернется автоматически на карту "Мир".

Подробности программы

Возврат части средств за покупку туров можно будет получить только на поездки по России, совершенные до 20 декабря 2020 года. Оплачена поездка должна быть только в рамках программы в период ее проведения и у ее участников, отмечается в сообщении Ростуризма.

Старт программы намечен на август. На первом этапе в программе смогут принять участие туры из всех регионов России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев. Туры в эти регионы по программе кешбэка станут доступны с 1 октября 2020 года.

Размер кешбэка зависит от стоимости тура. За поездку стоимостью от 25 тыс. рублей до 49 999 рублей туристу вернется 5 тыс. рублей, за путешествие стоимостью от 50 тыс. рублей до 74 999 рублей - 10 тыс. рублей, а за тур стоимостью от 75 тыс. рублей и выше - 15 тыс. рублей.

В приобретенные в рамках программы туры можно вносить изменения, но кешбэк сохранится только в случае, если при изменении условий турпакета не проводился финансовый возврат. "В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, а начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан)", - пояснили в Ростуризме.

В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки. Возврат производится на платежную карту, с которой была произведена оплата.