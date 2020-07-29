В Индии начнут продажу своей версии "Фавипиравира" для лечения коронавируса

ТАСС, 29 июля. Индийские власти дали разрешение фармацевтической компании Hetero Labs на начало коммерческой реализации собственной версии препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
По его данным, стоимость одной таблетки составит около 80 центов, при этом на аптечные прилавки Индии препарат поступит уже со среды. Агентство отмечает, что лекарственное средство будет использоваться для лечения заразившихся с легкой и средней степенью тяжести вызываемого коронавирусом заболевания.
Hetero Labs также обладает лицензией на производство получившего широкое применение в Индии препарата "Ремдесивир" американской корпорации Gilead Sciences.
20 июня другая индийская компания Glenmark Pharmaceuticals получила разрешение от индийских властей на производство своей версии "Фавипиравира". Затем он стал первым в стране средством, которое медики начали применять для лечения пациентов с коронавирусом с легкой и средней степенью тяжести вызываемого инфекцией заболевания. 22 июля Glenmark заявила об успешных клинических испытаниях своего препарата. "Фавипиравир" был разработан в Японии и применялся там с 2014 года в качестве средства от гриппа.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли.