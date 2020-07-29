Торги на фондовой бирже Шанхая завершились ростом основного индекса более чем на 2%

ШАНХАЙ, 29 июля. /ТАСС/. Торги на бирже в Шанхае завершились в среду ростом основного индекса, сильнее всего поднялись в цене акции высокотехнологичных и фармацевтических компаний. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта фондовой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" вырос на 2,06%, до 3294,55 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос на 1,80%.

Позитивная динамика отмечена по всему спектру сводных индексов, самый большой рост зафиксирован в секторе информационных и телекоммуникационных технологий, а также фармацевтике и торговле. Стабильный рост на уровне порядка 3% продемонстрировали акции большинства производителей чипов. На 20%, до 126,6 юаней ($18,3) за единицу подорожали акции фармацевтической компании Junshi Biosciences.

Ростом котировок завершились торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 3,12%, до 13557,44 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 2,42%.

Инвесторы, полагают эксперты, в среду обратили внимание на информацию о том, что Великобритания подписала соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями.

Позитивным фоном для роста котировок на биржах стало и опубликованное во вторник заявление Fitch, в котором международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Китая на уровне "А+", прогноз - стабильный. Экономисты Fitch также увеличили прогнозируемый рост ВВП КНР в 2020 году с 1,2% до 2,7%. Они допускают, что рост ВВП в 2021 году может составить 7,5%, в 2022 году - 5,5%.