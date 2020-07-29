Резидент "Сколково" создал платформу для совместной работы сотрудников госучреждений

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания Synesis, резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", разработала защищенную платформу Frisbee для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Платформа Frisbee построена на базе корпоративного мессенджера и может интегрироваться с ИТ-системами заказчика. Разработчики сделали упор на поддержку национальных стандартов безопасности, включая шифрование, возможность размещения инфраструктуры на территории страны, а также на эргономичный интерфейс платформы. Благодаря этому Frisbee легко адаптируется под локальное законодательство, ее могут использовать госорганизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа может заменить электронную почту, мессенджеры WhatsApp и Telegram, серверы которых размещены за пределами РФ. Frisbee можно развернуть в любом дата-центре, а также настраивать средства защиты информации. Заказчик при этом полностью контролирует доступ к данным и порядок их хранения - предоставляет доступ новым участникам и деактивирует учетные записи бывших сотрудников.

Платформа Frisbee, как добавили в "Сколково", позволяет упорядочить общение внутри организации и отделяет деловую переписку от личных сообщений, шифрует данные в соответствии с национальными стандартами, обеспечивает мгновенный поиск данных, позволяет организовать голосовые звонки и групповые конференции, автоматизирует рутинные действия, например, организацию командировок. При этом к платформе можно подключать неограниченное число пользователей, что подходит для крупных корпораций.

По словам руководителя направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий "Сколково" Павла Кривозубова, пандемия изменила взгляды крупных организаций на выстраивание рабочих процессов, в частности, из-за необходимости переводить сотрудников на удаленный режим работы.

"Принцип работы людей изменился, а требования к безопасности - нет. Платформа Frisbee помогает не только быстро выстроить слаженную работу большого числа людей и подразделений, но и сделать это в соответствии с передовыми требованиями в области защиты данных", - цитирует Кривозубова пресс-служба.