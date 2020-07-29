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Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

По оценке аналитиков IT-компании "Платформа ОФД", средний чек в июле составил 712 рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость канцелярского набора первоклассника в России, по данным на июль, увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 712 рублей. Такие данные были получены аналитиками IT-компании "Платформа ОФД" (оператор ОФД, ЭДО, электронной отчетности, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков).

Эксперты сравнивали продажи за период 1-26 июля 2020 и 2019 годов по всей России. "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, при этом число покупок стало на 10% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом. Как отмечается в сообщении, средний чек покупки рюкзака в июле 2020 года составил 1 тыс. 563 рубля, что на 3% ниже, чем в июле прошлого года. Число покупок на 38% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом. Дневник за отчетный период подорожал на 34%, до 142 рублей. Число покупок снизилось на 21% по сравнению с прошлогодним июльским периодом.

Средний чек на покупку пенала в июле достиг 799 рублей, на 60% выше, чем в июле прошлого года. Однако число его покупок стало на 26% ниже по сравнению с прошлогодним июльским периодом.

Как отмечают эксперты "Платформы ОФД", подготовка к школе начинается за несколько месяцев до начала учебного года. В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, "запасливая" стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного, добавили эксперты.

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