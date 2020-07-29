Таджикистан прекратил поставку электроэнергии Узбекистану и Афганистану

ДУШАНБЕ, 29 июля. /ТАСС/. Таджикистан прервал поставку производимой электроэнергии соседним странам - Узбекистану и Афганистану - в связи с сокращением водных запасов в стране. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь Открытой акционерной холдинговой компании "Барки точик" Таджикистана Нозир Едгори.

"Поставка электроэнергии, производимой в Таджикистане, в соседние страны - Узбекистан и Афганистан - прекращена в связи с сокращением водных запасов страны для ее производства", - сообщил Едгори. Пресс-секретарь добавил, что поставка прекращена раньше срока, установленного международными договорами с этим странами. Он отметил, что это решение принято в связи со сложившейся ситуацией и по поручению руководства республики для обеспечения электроэнергией населения Таджикистана, для которого никаких ограничений не введено и не предвидится.

Ранее сообщалось, что на сайте государственного информагентства "Ховар" 28 июля было опубликовано обращение правительства Таджикистана к населению, в котором оно призвало граждан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям в обеспечении электроэнергией для резервирования необходимого количества воды в Нурекском водохранилище, уровень воды в котором уменьшился на 17 метров. Было отмечено, что снижение водных запасов обусловлено изменением климата и может повлечь за собой проблемы с энергоснабжением страны в осенне-зимний период. Вместе с тем, в настоящее время приток воды в Нурекском водохранилище поднимается ежедневно на 70-80 см, что дает надежду избежать осложнений и не прибегать к ограничительным мерам.