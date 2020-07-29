Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов

ТАСС, 29 июля. Власти Якутии планируют подготовить и согласовать с банками типовые проекты домов, чтобы упростить выдачу дальневосточной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и таким образом стимулировать реализацию программы. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков на заседании рабочей группы по реализации программы.

По программе дальневосточной ипотеки уже выдано 8,9 тыс. кредитов, однако только 199 - на ИЖС. По словам участников заседания, часто банки не могут подтвердить, что будет построено на кредитные средства, поэтому требуют дополнительный залог в виде другой недвижимости. В то же время многие получатели ипотеки не могут обеспечить такой залог.

"По поводу кредитования ИЖС хотел бы рассказать нашу практику. Мы сейчас инициировали со всеми основными банками - я с ними провел переговоры, что будут подписаны соглашения, где мы делаем типовые проекты по ИЖС, которые принимаются банками, принимаются нами, нашей всей экспертизой, по которым кредиты будут выдаваться в приоритетном порядке. Так называемые коробочные решения", - сказал Бычков. При этом он отметил, что регион рассчитывает на поддержку Минвостокразвития при согласовании этого предложения с руководством банков.

По словам главы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергея Ховрата, выдача кредитов на ИЖС по программе "Дальневосточная ипотека" очень перспективна, однако сейчас ее сдерживают проблемы с залогом. "В соответствии с условиями программы в случае предоставления кредитов для целей ИЖС исполнение обязательства заемщика должно быть обеспечено залогом, но поступают обращения граждан, которые говорят, что банк требует залог гораздо больше, чем необходимо", - сказал Ховрат.

По его словам, у большинства получателей ипотеки нет имущества, которого было бы достаточно для залога. "По мнению банков, основная проблема в кредитовании ИЖС - в отсутствии ликвидного понятного залога в виде строящегося дома. Банк не понимает, что будет построено, и поэтому перестраховывается, назовем это так", - отметил глава АРЧК. По его мнению, эта проблема сдерживает развитие программы. Если залог будет снижен, число заявок по получение дальневосточной ипотеки значительно вырастет, уверен он.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. По данным Минвостокразвития, уже заключено 8,9 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 31 млрд рублей. Всего подано 36,6 тыс. заявок на получение такого кредита, из них 21,5 тыс. уже одобрено банками.