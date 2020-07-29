Структура Росатома привлечет у Газпромбанка 40 млрд рублей на строительство ветростанций

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Газпромбанк выбран финансовым партнером "ВетроОГК-2" (входит в Росатом) в проекте строительства ветроэлектростанций суммарной мощностью 340 МВт и предоставит компании кредитное финансирование для реализации этого проекта. Об этом говорится в сообщении банка.

Финансирование в объеме 40 млрд рублей будет предоставлено на 12 лет.

Ветроэлектростанции будут строиться в рамках госпрограммы поддержки развития возобновляемой энергетики, предполагающей возврат с рынка инвестиций с гарантированной доходностью. Срок строительства ветропарка составит два года: поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) планируется начать в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк уже выступил в качестве финансового партнера в проекте по строительству компаниями госкорпорации ВЭС мощностью 660 МВт в Адыгее и Ставропольском крае.

В результате реализации новой сделки установленная мощность ветроэлектростанций, сооружаемых Росатомом в партнерстве с Газпромбанком, достигнет 1 ГВт (более 100 млрд рублей).