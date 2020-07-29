"Газпром" возобновил транспортировку газа через Болгарию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Газпром" возобновил прокачку газа через территории Болгарии в направлении Греции после устранения последствий аварий на газопроводе на болгаро-греческой границе, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

"Транспортировка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена с начала "газовых" суток 29 июля. По сообщению наших болгарских партнеров, заявки на транспортировку на 29 июля будут выполнены в полном объеме", - отметили в "Газпроме".

Авария на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата произошла утром в понедельник. Местные жители услышали громкий хлопок, а на компрессорной станции было отмечено резкое падение давления в газопроводе. Пострадавших нет, открытого горения не было. Поврежденный участок был изолирован.

Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов сообщил, что вероятной причиной аварии на газопроводе стал износ трубы, так как газопровод был построен около 30 лет назад. На ликвидацию аварии и замену поврежденного участка газопровода специалистам компании потребовалось около 48 часов.