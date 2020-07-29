ФАС выдала главе Гильдии ювелиров предостережение из-за прогноза о росте цен на украшения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала главе Гильдии ювелиров предостережение в связи с его публичным заявлением о росте стоимости золотых украшений на 30%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России выдала предостережение директору Гильдии ювелиров России Эдуарду Уткину в связи с его публичными заявлениями о 30-процентном повышении цен к сентябрю этого года на золотые украшения", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, ФАС России продолжает мониторинг ценовой ситуации и, в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, оперативно принимает меры антимонопольного реагирования, которые, в том числе, включают в себя "оборотные" штрафы и уголовную ответственность.

"Подобные высказывания могут вызвать ажиотажный спрос, а также необоснованный рост цен на золотые украшения, если такие заявления будут восприняты участниками рынка как призыв к действию. Механизм работы товарных рынков не должен становиться зависимым от субъективных заявлений. Мы внимательно следим за развитием ситуации и в случае выявления признаков антиконкурентных соглашений или согласованных действий на рынке ювелирных украшений незамедлительно примем меры антимонопольного реагирования", - приводятся в сообщении слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

Ранее Уткин говорил о возможном повышении цен на украшения из золота к началу осени на треть. По его словам, рост цен обусловлен увеличением стоимости золота в I квартале на 32% на фоне пандемии, которая остановила работу магазинов и производств на несколько месяцев весной. Так, обручальные кольца за год подорожали почти на 10%, зафиксировала Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). В мае 2020 года 1 грамм золотого обручального кольца стоил 3 685 рублей., в тот же месяц год назад цена составляла 3 362 рубля.