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Кубань выделит порядка 500 млн рублей на поддержку детского отдыха в 2021 году

Кроме того, еще 200 млн рублей планируется направить на развитие туризма

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в качестве антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса выделят в 2021 году порядка 500 млн рублей из регионального бюджета на поддержку детского отдыха, еще 200 млн рублей будет направлено на развитие туризма, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а в индустрии детского отдыха эксперты прогнозирую массовое закрытие оздоровительных лагерей из-за убытков от простоя.

"Из-за вынужденного простоя курортная отрасль серьезно пострадала, а она одна из опорных в экономике края, с ней связаны тысячи людей, считаю, что ей необходимо особое внимание. Мы сейчас тоже прорабатываем очередной пакет антикризисных мер. Около 480 млн рублей в 2021 году планируем направить из краевого бюджета на поддержку детского отдыха. Еще 200 млн рублей намечено выделить на благоустройство объектов турпоказа и организацию туристических событий", - сказал глава региона.

Он отметил, что существенным подспорьем для поддержки туристической отрасли в регионе стало принятое на минувшей неделе решение правительства РФ о возмещении отдыхающим на курортах Краснодарского края в низкий сезон части расходов. "На федеральном уровне уже принят ряд беспрецедентных мер для развития внутреннего туризма", - отметил Кондратьев, уточнив, что принятые весной ограничительные меры, касающиеся приостановки деятельности курортов, позволили сохранить в крае контролируемую эпидемиологическую ситуацию, благодаря чему отрасль смогла поэтапно возобновить работу с начала лета.

Курорты, отели и гостиницы региона не принимали отдыхающих из-за пандемии коронавируса с 28 марта, с 31 марта в Краснодарском крае был введен карантин. С 1 июня на Кубани возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня, когда был снят режим карантина, в регионе начался полноценный курортный сезон. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа, с 18 июля - аквапарки и аттракционы на свежем воздухе. Детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновили прием отдыхающих с 1 июля при ограничении загрузки до 50%, отдыхать в них могут только местные жители. На данный момент на Кубани действует режим повышенной готовности, который истекает 3 августа.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. В 2019 году общий турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

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РоссияКраснодарский край
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