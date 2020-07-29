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Мишустин заявил, что национальные цели развития нужно учесть в инвестпланах компаний

Премьер-министр напомнил, что АСИ очень активно работает с бизнесом по всей стране, в том числе - в период пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность учета обновленных национальных целей развития страны на период до 2030 года в инвестиционных программах государственных и частных предприятий. Об этом он заявил в среду на встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

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"Очень важно сейчас после того, как мы определились с национальными целями, делать декомпозицию тех самых целей в государственные программы, в национальные проекты, в соответствующие инвестиционные программы как государственных предприятий, так и [частных] компаний", - подчеркнул премьер.

Указ, определяющий эти цели, президент России Владимир Путин подписал 21 июля.

Мишустин напомнил, что АСИ очень активно работает с бизнесом по всей стране, в том числе - в период пандемии. "Я надеюсь, что стратегические инициативы, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, который, как вы знаете, одобрил президент РФ, также будут служить подспорьем в вашей работе", - сказал глава кабмина.

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