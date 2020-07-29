"Газпром" проведет газ в 276 населенных пунктов Архангельской области до 2025 года

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. "Газпром" до 2025 года проведет газ в 276 населенных пунктов Архангельской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В региональном правительстве утвержден проект инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2021 по 2025 год. Ее реализация позволит провести газ в 276 населенных пунктов региона. Подписи под документом поставили председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года на Петербургском международном газовом форуме была достигнута договоренность в рамках инвестиционной программы компании по газификации большей части объектов, включенных в генеральную схему газоснабжения и газификации Архангельской области.

По ходу согласования проекта программы объем инвестиций "Газпром межрегионгаза" вырос с 2,5 млрд до 3,8 млрд рублей. "Архангельская область, будучи развивающимся регионом, для нас - знаковая территория, и мы готовы в течение ближайшей пятилетки - с 2021 по 2025 год - вложить серьезные средства в ее газификацию. К тому же Архангельский ЦБК рассматривает вопрос газификации своей промышленной площади, в чем мы им тоже готовы помочь", - приводит пресс-служба слова Пахомовского.

До 2025 года запланировано строительство девяти и реконструкция трех газораспределительных станций, строительство восьми газопроводов-отводов протяженностью 155 км, строительство 48 межпоселковых газопроводов протяженностью 1 541 км. Кроме этого, в перечень включены мероприятия по реконструкции газотранспортной системы, предусматривающие увеличение пропускной способности газопровода-отвода Нюксеница - Архангельск. В программе также запланирована газификация района порта Экономия в Архангельске, где идет строительство производственно-логистического комплекса Минобороны РФ.